النصيري يسجل في عصبة الأبطال و شباك بونو تتلقى أربعة أهداف

هبة بريس- رياضة

تمكن اللاعب المغربي يوسف النصيري من تسجيل هدف مع فريقه إشبيلية ضمن منافسات دور المجموعات لعصبة الأبطال الأوروبية.

و تمكن الهداف المغربي من تقليص نتيجة مباراة فريقه الإسباني أمام ضيفه بروسيا دورتموند عبر هدف سجله بضربة رأسية من كرة تلقاها من ركلة ركنية.

و في الوقت ذاته، استقبلت مرمى زميله ياسين بونو أربعة أهداف في هاته المباراة التي انتهت برباعية للفريق الألماني.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0