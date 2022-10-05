أحكان يفند الشائعات بزيارة تداريب اتحاد طنجة و دعم الزاكي كمدرب للفريق
هبة بريس ـ رياضة
زار محمد احكان رئيس فريق اتحاد طنجة ملعب تداريب الفريق خلال حصة اليوم و قام برفع معنويات اللاعبين و الطاقم التقني.
زيارة الرئيس أحكان لتداريب فريق اتحاد طنجة كذب من خلالها الشائعات التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن مشاكل بينه و بين بادو الزاكي مدرب الفريق و كذا قرب الانفصال عنه.
و آثر محمد أحكان الحضور لملعب تداريب فريق اتحاد طنجة لدعم اللاعبين و المدرب الزاكي بالرغم من الانطلاقة الكارثية للفريق في البطولة الوطنية و التي كلفته أربعة هزائم في أربع لقاءات.
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20 تعليقات
كولشي لا علاقة غي كيرونو
ان شاء الله غتفوت هذه الازمات وترجع اتحاد طنجة ان شاء الله
عندي يقين أن الفريق سيعود لسكته الصحيحة
لنا كامل الثقة في المدرب والرئيس ولهم منا كل الدعم
اه رئيس معندو معاه مشكيل ولكن الجمهور معندو شحال يصبر يجب ان يحقق نتيجة اجابية امام الوداد و اسفي
أتمنى التوفيق للجميع ويعود الفريق الي سكته الصحيحة الدي ينتظرها الجمهور الطنجاوي بالشوق
مهم جدا هو حب فريق حتى النهاية
كل الدعم والمساند للغالية 💙💙💙
الهزيمة الخامسة.في.الطريق
الزاكي في حاجة لأخد بعض الوقت لأنه فقد زوجته لذلك من صالحه أخد راحة من تم التفرغ للتدرب
المدرب للي جابت الحسنية ، نهار الاول بانت حنة يديه .
كان عليهم اجريو عليه ما مدرب ما والو
زاكي مدريب كبير بتوفيق ان شاء الله
فاقد الشيئ لا يعطي مدرب فاشل
والمباراة المقبلة مع الوداد .ويستمر إنتاج الفشل
الزاكي مدرب فاااشل
عندما جاء الزاكي إلى طنجة تمنينا ان تبقى طنجة في القسم الأول لأن المدرب انتهى
مسكين الزاكي لي تعاقد معاه كايتصيد.
الزاكي لم ينجح سوى مرة واحدة فقط وهي سنة 2004.
القسم التاني ينادي