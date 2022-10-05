أحكان يفند الشائعات بزيارة تداريب اتحاد طنجة و دعم الزاكي كمدرب للفريق

هبة بريس ـ رياضة

زار محمد احكان رئيس فريق اتحاد طنجة ملعب تداريب الفريق خلال حصة اليوم و قام برفع معنويات اللاعبين و الطاقم التقني.

زيارة الرئيس أحكان لتداريب فريق اتحاد طنجة كذب من خلالها الشائعات التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن مشاكل بينه و بين بادو الزاكي مدرب الفريق و كذا قرب الانفصال عنه.

و آثر محمد أحكان الحضور لملعب تداريب فريق اتحاد طنجة لدعم اللاعبين و المدرب الزاكي بالرغم من الانطلاقة الكارثية للفريق في البطولة الوطنية و التي كلفته أربعة هزائم في أربع لقاءات.

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