الوزيرة فتاح العلوي: “إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بخصوص لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و ذلك بحضور عدد من القطاعات و المؤسسات و النقابات و المتداخلين.
و في هذا الصدد، أوضحت فتاح العلوي بأن إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء.
و أضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هاته اللجنة تهدف لوضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
و شددت الوزيرة السالفة الذكر على أن إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي، وهو ما يتطلب التوافق على المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات و مختلف المتداخلين.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
اتمنى إصلاح أنظمة التقاعد وانصاف متقاعدي الوظيفة العمومية الذين لم يستفيذوا من الزيادة في معاشهم زهاء عقدين من الزمان وانا منهم ايضا