عبر سفارة فرنسا بالمغرب.. باريس تنفي تدخل سلطاتها لإلغاء لقاء تلفزيوني مع زعيم “جمهورية القبائل”

2022-10-05 / 20:52
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هبة بريس – الرباط

في الوقت الذي كان مفروضا فيه أن تخرج وزارة الخارجية الفرنسية ببلاغ توضح فيه حيثيات قرار إلغاء لقاء تلفزيوني على قناة فرنسية مع زعيم جمهورية القبائل فرحات مهني، في دولة تنصب نفسها صرحا للديمقراطية ، تفاجأ عدد من المتتبعين للشأن السياسي بنفي على لسان السفارة الفرنسية بالمغرب.

وقالت السفارة الفرنسية بالمغرب في بلاغ تكذيبي، أنها اطلعت على المقالات الصحفية والتعليقات التي زعمت تدخل السلطات الفرنسية لمنع مرور شخص على قناة فرنسية، مؤكدة أنها تنفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات.

وأضافت السفارة الفرنسية في البلاغ ذاته أنها تظل ملتزمة بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى احترام تعددية وسائل الإعلام، والحق في الإعلام و الحصول على المعلومات.

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‫4 تعليقات

  3. القباىل ليست حركة انفصالية و انما هي الدولة الأصلية اما ما يسمى ب لالجيري فهي مقاطعة تم احداثها و تسميتها من طرف جينيرال اسمه شنايدر

  4. فرنسا الخبيثة
    فرنساالجشعة المستبدة لا تستحيي ان تفعل شيءا لا يتماهى مع مصالحه
    افيقوا يا عرب

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