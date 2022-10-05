وزارة الصحة: “قرابة 25 مليون مواطن أقبلوا على الحملة الوطنية للتلقيح”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نشر المعطيات و الأرقام الخاصة بالحالة الوبائية في المملكة المغربية و ذلك بشكل يومي منذ بداية الجائحة.
و بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، فقد شهدت نسبة الإقبال على تلقي جرعات التطعيم الأربعة التي تم اعتمادها ببلادنا تراجعا ملحوظا حيث أصبح الرقم لا يتجاوز البضع عشرات في اليوم الواحد.
و أوضح آخر تخديث لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحذة على الأقل من لقاحات كوفيد المرخص لها بالمغرب شارف على الوصول لرقم الخمسة و عشرون مليون شخصا.
و وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى يوم 5 أكتوبر لرقم 24 مليون و 907 ألف و 380 شخصا.
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10 تعليقات
أنا لحد الآن لم استعمل حتى جرعة واحدة وهاانا والحمد لله رب العالمين بصحة جيدة.. هههههههههههه.
كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات مرة أخرى وإعادة اللعبة السياسية اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم التافهة وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
من اين لكم هذه الاحصائيات ؟؟؟؟
التلقيح صار نكتة
كم عدد سكان المغرب؟
24 مليون علما ان الاطفال لم يلحقوا والكثييييييير رفض التلقيح
نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا وسترك اللهم ارفع عنا كل سوء ومكروه يصيبنا وارفع عنا الوباء والغباء…
نطلب من المواطنين ان يلتجؤوا لتلقي الجرعات الأربعة من أجل سلامة صحتهم.
يجب على وزارة الصحة مراعاة صحة مرضى السرطان وليس في التفاهات على كوفيد 19 كورونا المصنع..
اللهم أرحم موتى المسلمين ومسلمات الذين توفوا في المرض كوفيد 19 كورونا وابعد عنا هذآ الوباء يآرب ولطفك بنا يآرب..
ارقام غير صحيحة من اللجنة العلمية أعيد النظر فيها أصلا كوفيد 19 كورونا انتهت وسيناريوهات التي كانت مؤلفة والفاهم يفهم..
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم أرقام غير مضبوطة المرجوا من اللجنة العلمية أن تقوم بتصحيح الأرقام هههههههههههه.