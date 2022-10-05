انتخاب المغربي المتوكل بالإجماع لتمثيل العرب في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

2022-10-05 / 19:29
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هبة بريس ـ رياضة

تم انتخاب الزميل مراد المتوكل، الصحافي الرياضي، كعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية باعتباره الهيئة العليا المشرفة على الإعلام الرياضي في العالم.

و انتخب المؤتمرون المغربي المتوكل بالإجماع كعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية و ذلك خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة والثمانون الذي انعقد بروما الإيطالية.

و تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر أعاد انتخاب الإيطالي جياني ميرلو رئيسا للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، فيما تم انتخاب محمد علي الحاجي من دولة قطر كنائب له.

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