انتخاب المغربي المتوكل بالإجماع لتمثيل العرب في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية
هبة بريس ـ رياضة
تم انتخاب الزميل مراد المتوكل، الصحافي الرياضي، كعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية باعتباره الهيئة العليا المشرفة على الإعلام الرياضي في العالم.
و انتخب المؤتمرون المغربي المتوكل بالإجماع كعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية و ذلك خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة والثمانون الذي انعقد بروما الإيطالية.
و تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر أعاد انتخاب الإيطالي جياني ميرلو رئيسا للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، فيما تم انتخاب محمد علي الحاجي من دولة قطر كنائب له.
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