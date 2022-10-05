عمدة البيضاء تصدر قرارا بمنع تجول عربات الدواب بشوارع المدينة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، أن عهد العربات المجرورة بواسطة الدواب قد انتهى و لا يمكن قبول رؤية مشاهد العربات بالدواب وسط مدينة تصنف في خانة المدن الذكية.
و استغلت الرميلي انعقاد دورة مجلس المدينة لتؤكد أنه لا يجب السماح للعربات المجرورة بالدواب التجول وسط الشوارع و الأزقة بمدينة الدار البيضاء.
وشددت عمدة العاصمة الاقتصادية أن وزارة الداخلية بدورها تسير في نفس الاتجاه، حيث تعكف على اعتماد مرسوم قانوني يحظر تجول العربات التي تجرها الحمير و البغال في الوسط الحضري.
هذا و كانت مجموعة من الأصوات المدنية بالدار البيضاء تنادي بضرورة التعامل بصرامة مع أصحاب العربات التي تجرها الحيوانات بشوارع المدينة خاصة في ظل المخاطر التي تسببها و بالأخص عرقلة حركة السير.
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10 تعليقات
لتبدأ بالازبال أولا . أي شخص يرمي الازبال في الشارع او يرمي سجاءر او يبزق يدفع غرامة .
أجي تشوف الشوهة اللي عندنا فسيدي معروف بالضبط فمبروكة كارتة بكل المقاييس راه جاو عندي شي نصارى تغداو هاد الصيف فاش سمعوا الكرويلات دايزين طلو من البالكو وبداو يصوروا فيهوم كاينة الكرويلا اللي جاية من الضرابنة هازة عشرة ديال الناس والله مهزلة شوهتنا وصلات للعالمية قنعتهوم قولتلهوم راه غادي يحيدوهوم مابقاش بزاف حيت ملي سكنت ف 2012 وانا كانسمع هاد الكسيطة دابا يلا رجعو عندي الصيف الجاي شغادي نقولهوم
لا علاقة للعنوان بمضمون المقال. العنوان يقول بأن عمدة الدار البيضاء أصدرت قرارا وبالمقال لايوجد إصدار اي قرار.هناك فقط مجرد رؤى.
بقاو ليكم غير دراوش مساكن كيقلبو غير على لقمة لعيش
دبابات مجرورة، أصحابها يثيرون الرعب في الشوارع والازقة ،ضروري الردع .
المغرب كامل خاص العربات
مازوت أليصانص غالي اش اياكلو امساكن سيرو احضيو اديوركم
بقاو ليكم الكوارو تاهوما سيرو قلبو على صحيح فين تشدو
فين بغيتو الدرويش ايمشي ….
اظن ان القرار موجود يجب تفعيله ل
في الستينات العربات و الشاحنات الكبيرة لا تمر وسط المدينة ال ليلا في وقت محدد
كما أن الطكسيات الكبيرة لا تمر الا في الشوارع الكبيره المحددة لها ممنوع عليها المرور في ازقة الأحياء
Casa wlat bhal vilage