عمدة البيضاء تصدر قرارا بمنع تجول عربات الدواب بشوارع المدينة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، أن عهد العربات المجرورة بواسطة الدواب قد انتهى و لا يمكن قبول رؤية مشاهد العربات بالدواب وسط مدينة تصنف في خانة المدن الذكية.

و استغلت الرميلي انعقاد دورة مجلس المدينة لتؤكد أنه لا يجب السماح للعربات المجرورة بالدواب التجول وسط الشوارع و الأزقة بمدينة الدار البيضاء.

وشددت عمدة العاصمة الاقتصادية أن وزارة الداخلية بدورها تسير في نفس الاتجاه، حيث تعكف على اعتماد مرسوم قانوني يحظر تجول العربات التي تجرها الحمير و البغال في الوسط الحضري.

هذا و كانت مجموعة من الأصوات المدنية بالدار البيضاء تنادي بضرورة التعامل بصرامة مع أصحاب العربات التي تجرها الحيوانات بشوارع المدينة خاصة في ظل المخاطر التي تسببها و بالأخص عرقلة حركة السير.

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