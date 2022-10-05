المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من17 سنة ينهزم أمام الشيلي

2022-10-05 / 18:17
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هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من17 سنة بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته يومه الثلاثاء 5 اكتوبر 2022 بمنتخب الشيلي.

وتدخل المباراة التي أقيمت بمدينة كوا في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لاقل من17 سنة لنهائيات كأس العالم التي ستحتضنها الهند في الفترة الممتدة ما بين 11 و30 اكتوبر.

وسجل هدف المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لاقل من17 سنة في هذه المقابلة التي أقيمت على أرضية ملعب ” دون بوسكو كروند” اللاعبة ايمان الحناشي في الدقيقة 50.

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