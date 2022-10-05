ق.تل طليقته بسطات وخرج جثة متحللة من واد سبو
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الأمن الولائي بسطات انتقلت إلى مدينة القنيطرة، حيث هناك تم العثور على جثة تبين أنها تعود لقاتل طليقته بسطات.
وحسب ذات المصادر، أن الجثة التي عثر عليها و هي في طور التحلل بواد سبو كانت محط تحقيق من قبل فرق أمنية تقنية متخصصة التي قامت بأخذ عينات من الجثة بمساعدة بعض من أفراد عائلة المشتبه فيه الذين تعرفوا عليه، اذ كان الاخير قد قصد بيت اخته هناك لحظة اقدامه على طعن طليقته.
ويذكر، أن مدينة سطات قد استفاقت في وقت سابق على وقع جريمة قتل في حق شابة على يد طليقها بحي ميمونة غرب مدينة سطات.
وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس حينها، فإن المشتبه فيه فاجأ الضحية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم ذاته، وهي بصدد دخول مقر عملها حيث تعمل داخل مكتبة بحي ميمونة غير بعيد عن الدائرة الأمنية الثانية، مما جعل الامنيين يسارعون إلى توقيف المشتبه فيه الذي ظل مختفيا عن الانظار الى حين اكتشاف جثته بواد سبو بالقنيطرة.
14 تعليقات
” مما جعل الامنيين يسارعون إلى توقيف المشتبه فيه الذي ظل مختفيا” .؟؟؟؟؟ لم يسارعو الى توقيفه بل الى محاولة توقيفه لانهم لم ينجحو في ذلك. لم يحدث ولذلك لا يمكن الجزم في التسريع به بل في المحاولة فقط.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ما هذا الزمن الذي نعيشه يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق من أجل محاكمته بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
ربما كانت هناك مشاكل بينهما قبل طلاقهما وهذا ما أدى إلى قتلها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ؛ يجب محاكمته وتقديمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق الشرطة العلمية أن تقوم بالاجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة من كان وراء ذالك وحسبنا الله ونعم الوكيل..
يجب عدم اطلاق صراحه حتى يصلوا إلى الحقيقة ومتابعته قضائيا لتطبيق القانون عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة..
لماذا قام بقتلها على علم أنه طلقها ؟؟؟ سارحهن بمعروف أو فارقهن بمعروف..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا).
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لها بهذه الطريقة البشعة التي ذهب شبابها هباءا منثورا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق هذه الشابة التي لاذنب لها حسبنا الله ونعم الوكيل..
مثل هذه الأفعال الإجرامية البشعة يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف مع المجرمين..
أظن كل المعلقين لم يفهموا ما كتب في المنشور. أو انا لم أفهم ما كتب.
السيد لي قتل طليقته هوا من وجدوه جثة متحللة بواد سبو وليس طليقته.
صراحة حتى كاتب الخبر ملخبطه
Le criminel est mort d apres l article de hiba presse. Alors pourquoi les intervenants demande une forte peine.il faut se mettre a jour.
اغلبية المعلقين عندهم غباء متقدم . ورا القاتل لقاوه جثة كيفاش ابغيتوه يحكمو عليه بالمؤبد ولا الاعدام وهو ميت …لاح راسو في الواد وخرج ميت صافي هههه وناري على مستوى