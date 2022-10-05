بنك المغرب يسجل انخفاض النشاط الصناعي 

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية برسم شهر غشت 2022 ، أبانت عن انخفاض النشاط على أساس شهري.

وأوضح البنك المركزي، في استقصائه المرتكز على بيانات محصلة ما بين فاتح و30 شتنبر 2022 ، أن الإنتاج والمبيعات سجلا تراجعا في جميع الفروع باستثناء “الصناعة الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك”، حيث سجلا في المقابل نموا.

وأورد المصدر ذاته أن معدل استخدام قدرات الإنتاج تراجع بنقطتين مئويتين إلى 69 في المائة.

من جهتها، سجلت الطلبيات تراجعا، مما يعكس انخفاضا في “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل ارتفاع في “الصناعة الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك”.

وفي ما يتعلق بدفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أدنى من المعتاد في مجموع فروع النشاط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، يتوقع الفاعلون في القطاع الصناعي تحسن النشاط، مبرزا أن 28 في المائة منهم ليست لديهم رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للمبيعات.

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