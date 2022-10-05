توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية ب5 مدن                                    

هبة بريس

في إطار تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بلورت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع المراكز الاستشفائية الجامعية برنامج عمل مهيكل يهم تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها، وذلك على مدى سنتين، بتكلفة مالية تقدر بمليار و 700 مليو ن درهم بهدف تيسير الولوج للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤسّسات الاستشفائية والرفع من جودتها.

ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية الحسن الثاني بفاس وابن رشد بالدار البيضاء وابن سيناء بالرباط ومحمد السادس بمراكش و وجدة.

ويندرج هذا البرنامج أيضا في إطار تأسيس وتعزيز إلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الضّرورية.

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