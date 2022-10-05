توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية ب5 مدن                                    

2022-10-05 / 16:16
1
هبة بريس

في إطار تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بلورت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع  المراكز الاستشفائية الجامعية برنامج عمل مهيكل يهم  تأهيل بنايات هذه المراكز  وتطوير معداتها وتجهيزاتها، وذلك على مدى سنتين، بتكلفة مالية تقدر بمليار و 700 مليو ن درهم  بهدف تيسير الولوج للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤسّسات الاستشفائية والرفع من جودتها.

ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية الحسن الثاني بفاس وابن رشد بالدار البيضاء وابن سيناء بالرباط ومحمد السادس بمراكش و وجدة.

ويندرج هذا البرنامج أيضا في إطار تأسيس وتعزيز إلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الضّرورية.

 

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة: “قرابة 25 مليون مواطن أقبلوا على الحملة الوطنية للتلقيح”

وزارة الصحة: “قرابة 25 مليون مواطن أقبلوا على الحملة…

2022-10-05 / 20:01
Photo of عمدة البيضاء تصدر قرارا بمنع تجول عربات الدواب بشوارع المدينة

عمدة البيضاء تصدر قرارا بمنع تجول عربات الدواب بشوارع…

2022-10-05 / 19:01
Photo of بركة: “جهة الدار البيضاء سطات تعاني من ندرة المياه بشكل كبير”

بركة: “جهة الدار البيضاء سطات تعاني من ندرة المياه…

2022-10-05 / 18:31
Photo of ق.تل طليقته بسطات وخرج جثة متحللة من واد سبو

ق.تل طليقته بسطات وخرج جثة متحللة من واد سبو

2022-10-05 / 17:39
Photo of مندوبية السجون تفنذ ادعاءات سوء معاملة سجين سابق

مندوبية السجون تفنذ ادعاءات سوء معاملة سجين سابق

2022-10-05 / 17:03
Photo of توقيف موظف اعتدى على رئيس شؤون الطلبة بآلة راضة بمارتيل

توقيف موظف اعتدى على رئيس شؤون الطلبة بآلة راضة…

2022-10-05 / 16:07
Photo of فاس.. تعيين خليفة متقاعد في منصب شيخ قروي، وموظفون من الإنعاش يتم الاستهتار بهم

فاس.. تعيين خليفة متقاعد في منصب شيخ قروي، وموظفون…

2022-10-05 / 16:00
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-10-05 / 15:33
Photo of في يومه العالمي.. اليونسكو: هناك حاجة إلى نحو 69 مليون معلم

في يومه العالمي.. اليونسكو: هناك حاجة إلى نحو 69…

2022-10-05 / 14:00
Photo of إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم في الإصلاحات

إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم…

2022-10-05 / 13:46

تعليق واحد

  1. كلام الليل يمحوه النهار لا تجهيز ولا عنصر بشري فكيف سيؤهل هذا السيد قطاع الصحة ربما بالشفوي ممكن و سوف وسوف و……

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق