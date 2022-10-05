كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 12 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و824 ألف و220 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و404 ألف و153 شخصا، مقابل 24 مليون و907 آلاف و380 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 50 ألف و585 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و32 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و626 حالة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (12)، والرباط سلا القنيطرة (9)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وفاس مكناس (1) وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 128 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها صفر حالة.

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