الجزائر.. 8 سنوات سجنا نافذة ضد سعيد بوتفليقة

هبة بريس - وكالات

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر ضد سعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 8 سنوات نافذة لتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تأييد الحكم ضد سعيد بوتفليقة، المتابع في قضية “التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية لأبريل 2019 الملغاة”.

وفي ذات الإطار تم تأييد الحكم الابتدائي (4 سنوات سجنا نافذا)، الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ضد رجل الأعمال السابق علي حداد.

وتوبع سعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، إلى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

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