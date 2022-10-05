ميارة يجري مباحثات مع وزير الخارجية اليمني

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة عبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين، معبرا عن موقف المغرب الثابت ودعمه لكل الجهود السلمية بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام والاستقرار.

كما أعرب ميارة عن تقدير المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للموقف الرسمي اليمني الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا على مساهمته في تمتين العلاقات الأخوية بين البلدين.

ونبه رئيس مجلس المستشارين ، بالمناسبة، إلى خطورة الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخطرها على أمن ووحدة البلدان العربية.

من جهته، ثمن وزير الخارجية اليمني عاليا وقوف المملكة المغربية الدائم إلى جانب اليمن ومساندته على كافة الأصعدة، لاسيما ما تعلق بتمسكه بوحدة أراضيه، مبديا رغبة اليمنيين في استمرار الدعم المغربي وإيصال صوتهم في المحافل الدولية، ومنوها بالموقف المغربي الصريح والمندد بالتدخل الإيراني في المنطقة العربية.

كما جدد بن مبارك التأكيد على موقف بلاده من مغربية الصحراء، وأن أي حل لهذا النزاع المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معبرا في نفس الوقت عن رغبته في زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة والوقوف على مستوى التقدم الذي تشهده في مختلف المجالات.

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