أمن مريرت يوقف شخصا ويحجز كمية من المخدرات بحوزته

2022-10-05 / 13:21
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، أمس الثلاثاء 4 أكتوير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية تم القيام بها بالمدينة، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، حيث مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة بمنزله بحي الكتبية بمريرت من حجز كيلوغرامين ونصف من مخدر الشيرا وهاتف نقال ودراجة نارية ثلاثية العجلات كان يستعملها في أنشطته الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف و الملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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