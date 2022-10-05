إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم في الإصلاحات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرع تجار السوق اليومي ” ثلاثاء إنزكان ” في مباشرة إصلاحات هي أصلا من إختصاصات المجلس البلدي، بعد طول إنتظار أمام الوضع الكارثي الذي أصبح عليه مدخل رقم 1 للسوق وما تعانيه هذه المعلمة الاقتصادية من انتشار الاوحال والازبال و الحفر الخطيرة، التي أصبحت تشكل خطرا على التجار و المتبضعين .

وكشف التجار ل ” هبة بريس” ان سوقهم لم يعرف أي إصلاحات من طرف المجلس الجماعي لانزكان، بالرغم من عائداته المالية لصندوق الجماعة

واضاف هؤلاء، انهم نقلوا ملفهم المطلبي لرئيس الجماعة الترابية ، والمتعلق بترميم الحفرة المتواجده بالمدخل رقم 1 لسوق المدكور .

وبعد طول إنتظار شرعوا ليلة امس الثلاثاء 4 اكتوبر الجاري، في مهام الجماعة الترابية للمدينة، من أموالهم الخاصة لاصلاح ما أفسده الاهمال .

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