“الضرائب” تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين بكشف هويتهم

هبة بريس

ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية لسنة 2022 أقر تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين ا لذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأكدت المديرية، بأن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل والذين يقومون بالكشف عن هويتهم

ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2022، تضيف المديرية، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من هذا التاريخ.

ويستفيد الملزمون، حديثي الكشف عن هويتهم، من الامتيازات المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء من الرسم المهني لمدة خمس (5) سنوات، بحسب طبيعة النشاط المزاول، والإعفاء الكلي المؤقت أو تطبيق الأسعار المخفضة المؤقتة أو الكلية بالنسبة للضريبة على الدخل.

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