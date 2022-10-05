حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

برشيد : اعتقال مغتصب طفلة بعد أن رصدته كاميرا محل تجاري

2022-10-05 / 11:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي ببرشيد ، من إعتقال شخص بجماعة أولاد عبو، متهم بإغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، رصدته كاميرا لمحل تجاري ، وثقت لعملية الاختطاف.

وكان الجاني، قد نقل الطفلة، على متن دراجة نارية الى مكان خلاء بعيدا عن أعين الناس، وجردها من ملابسها وقام بإغتصابها، وبعد ذلك فر الى وجهة مجهولة، بينما انتقلت الطفلة الى منزل عائلتها في حالة نفسية شديدة استدعت نقلها للعلاج، بينما وضعت الأسرة شكاية الى الدرك الملكي، والذي استطاع فك لغز هذه الجريمة بفضل كاميرا مراقبة، والتعرف على ملامح الجاني الذي جرى توقيفه اليوم الاربعاء 5 اكتوبر الجاري.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع المشتبه فيه، رهن تدابير الحراسة النظرية والإستمتاع اليه، من أجل تقديمه غدا أمام انظار الوكيل العام .

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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة إلا بالله، تحية لرجال الدرك الملكي أول.
    جرم يتعدى جرم القاتل. في نظري المتواضع يجب أن يعدم ويقطع إلى أطراف

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