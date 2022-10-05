المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يفوز على الأرجنتين برباعية و يتأهل لربع نهائي المونديال

هبة بريس ـ رياضة

حقق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخاصة بمبتوري الأطراف فوزا عريضا صبيحة اليوم على المنتخب الأرجنتيني ضمن بطولة كأس العالم.

و تمكن رفاق محسن شغاغ من الفوز برباعية نظيفة على المنتخب الأرجنتيني في مباراة ثمن نهائي المونديال الذي تحتضنه دولة تركيا.

و بصم لاعبو المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف خلال مباراة الثمن على مستوى جيد حيث سيطروا على معظم مجريات المباراة خاصة خلال الشوط الثاني ليضمنوا تأهلهم لمباراة ربع نهائي المونديال.

و قدم المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف مباريات مشرفة و حضور متميز رغم أنها مشاركته الأولى في المونديال بإسقاطه للأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة بحصة عريضة، و سيواجه المغاربة في ربع النهائي المتأهل من مواجهة المكسيك وتركيا صاحبة الأرض و الجمهور.

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