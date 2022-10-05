لبنان.. نائبة برلمانية تقتحم أحد البنوك وتطالب بأموالها

2022-10-05 / 11:06
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هبة بريس - وكالات

دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، صباح اليوم الأربعاء، أحد فروع بنك “بيبلوس” في بيروت للمطالبة بجزء من أموالها وذلك في أحدث حالات اقتحام المصارف المستمرة في لبنان مع رفض البنوك حتى الآن منح المودعين أموالهم.

وبحسب بث مباشر من داخل الفرع لقناة “الجديد” اللبنانية أغلق فرع البنك على الفور بعد دخولها.

وأوضحت القناة أن النائبة دخلت البنك دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقدا لإجراء عملية جراحية.

وأشارت القناة إلى أن النائبة سينتيا زرازير ترفض الحصول على الوديعة بسعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية

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