الأحرار يحيي حرص أحزاب الأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة

هبة بريس - الرباط

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بانسجام وتماسك بالأغلبية الحكومية.

وفي هذا الصدد، حيا المكتب السياسي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة.

كما عبر المكتب، عن اعتزازه بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستورًيا.

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