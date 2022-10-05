صورة تعبيرية

“محاولة شراء رضيع” يجر مساعدة صيدلي للاعتقال بالبيضاء

2022-10-05 / 09:47
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري، من توقيف مساعدة صيدلي تبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في انتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الاتجار في أطفال رضع.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهما ولجت أحد المستشفيات العمومية بمدينة الدار البيضاء وهي ترتدي وزرة خاصة بمستخدمي وزارة الصحة، منتحلة صفة إطار طبي، وأنها كانت بصدد تقديم عرض مالي لسيدة أنجبت توأم حديثي الولادة بغرض الحصول على أحد التوأمين مقابل مبلغ مالي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع دوافعها وخلفياتها.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في يومه العالمي.. اليونسكو: هناك حاجة إلى نحو 69 مليون معلم

في يومه العالمي.. اليونسكو: هناك حاجة إلى نحو 69…

2022-10-05 / 14:00
Photo of إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم في الإصلاحات

إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم…

2022-10-05 / 13:46
Photo of بطلها أحد النواب.. “قربلة” في دورة جماعة فاس

بطلها أحد النواب.. “قربلة” في دورة جماعة فاس

2022-10-05 / 13:34
Photo of أمن مريرت يوقف شخصا ويحجز كمية من المخدرات بحوزته

أمن مريرت يوقف شخصا ويحجز كمية من المخدرات بحوزته

2022-10-05 / 13:21
Photo of المراقبون الجويون يهددون بإضراب وطني ويطالبون تفعيل إتفاق 3 غشت

المراقبون الجويون يهددون بإضراب وطني ويطالبون تفعيل إتفاق 3…

2022-10-05 / 13:01
Photo of المغرب يصدر الرخص الأولى لإنتاج القنب الهندي

المغرب يصدر الرخص الأولى لإنتاج القنب الهندي

2022-10-05 / 12:40
Photo of “بولفار” البيضاء و لياليه السوداء.. سخاء في الدعم و أحداث بلون الدم

“بولفار” البيضاء و لياليه السوداء.. سخاء في الدعم و…

2022-10-05 / 12:23
Photo of برشيد : اعتقال مغتصب طفلة بعد أن رصدته كاميرا محل تجاري

برشيد : اعتقال مغتصب طفلة بعد أن رصدته كاميرا…

2022-10-05 / 11:51
Photo of الدخول المدرسي: بنموسى يطلع على الإجراءات المتخذة

الدخول المدرسي: بنموسى يطلع على الإجراءات المتخذة

2022-10-05 / 10:56
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-05 / 09:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق