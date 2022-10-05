“محاولة شراء رضيع” يجر مساعدة صيدلي للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري، من توقيف مساعدة صيدلي تبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في انتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الاتجار في أطفال رضع.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهما ولجت أحد المستشفيات العمومية بمدينة الدار البيضاء وهي ترتدي وزرة خاصة بمستخدمي وزارة الصحة، منتحلة صفة إطار طبي، وأنها كانت بصدد تقديم عرض مالي لسيدة أنجبت توأم حديثي الولادة بغرض الحصول على أحد التوأمين مقابل مبلغ مالي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع دوافعها وخلفياتها.

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