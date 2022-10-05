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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-05 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل كتل ضبابية وضباب محلي بكل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، فضلا نزول قطرات مطرية متفرقة و محلية بالمنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالريف وشرق الأطلسين المتوسط و الكبير.

كما سيظل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب و الجنوب-الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا بمنطقة الغرب، مع تناثر غبار بالمناطق الجنوبية و الجنوب-الشرقي.

ومن المتوقع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و17 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية، الريف، والماس و هضاب الفوسفاط، وما بين و24 و31 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بمنطقة الغرب وأقصى جنوب البلاد وستنخفض قليلا بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين هادئ إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والمهدية وقليل الهيجان إلى هائج خلال الظهيرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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