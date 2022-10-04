الولايات المتحدة تطالب دول أوبك بعدم خفض إنتاج النفط

هبة بريس _ وكالات

قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تطالب دول أوبك+ بعدم المضي قدما في تخفيضات كبيرة محتملة في إنتاج النفط.

وقال المصدر إن واشنطن تقول لدول أوبك+ إن العوامل الأساسية الاقتصادية لا تدعم خفض الإنتاج.

وفي وقت سابق، أكد مصدر في أوبك، الثلاثاء، أن تحالف أوبك+، الذي يضم السعودية وروسيا، يدرس تخفيضات في إنتاج النفط تصل إلى مليوني برميل يوميا.

جاء ذلك قبل يوم من اجتماع رسمي للتحالف المنتج للنفط.

من جهة أخرى، قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 من سبتمبر ، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، بنحو أربعة ملايين برميل

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