أمن فاس يستعمل “السلاح الوظيفي ” لإيقاف شخص في حالة تخدير

2022-10-04 / 23:00
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ع محياوي - هبة بريس

اضطر عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، مساء اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بالشارع العام بفاس، لكونه يشكل موضوع بحث قضائي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي مكّن من ضبط المعني بالأمر وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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