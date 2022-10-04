ماسك يعرض على تويتر إتمام صفقة الشراء بالسعر الأصلي

هبة بريس _ وكالات

عرض إيلون ماسك المضي قدما في صفقة لشراء تويتر بالسعر الذي عرضه قبل أشهر قبل محاولته إلغاء الصفقة، وفقا لملف قانوني نشرته صحيفة واشنطن بوست، وهو تطور قبل أسابيع من الموعد المقرر أن يتواجه فيه الجانبان في محاكمة.

وأكدت شركة تويتر تسلمها عرضا من ماسك للاستحواذ على المنصة بالسعر الأصلي.

وفي رسالة بعث بها ماسك إلى تويتر الليلة الماضية، اقترح المضي قدما في الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم إذا “أوقفت محكمة ديلاوير تشانسري”، التي كان من المقرر أن تعقد المحاكمة في 17 أكتوبر، “فورا” القضية “وأجلت المحاكمة وجميع الإجراءات الأخرى ذات الصلة”.

وأرفق تويتر نسخة من الرسالة التي وصلته محامي ماسك في ملف مالي يوم الثلاثاء، وفقا للصحيفة.

ولكن نظرا لوجود انعدام ثقة كبير من كلا الجانبين، لا يزال قادة تويتر يتساءلون عما إذا كانت الرسالة تمثل مناورة قانونية، كما قال شخص مطلع على الوضع للصحيفة.

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