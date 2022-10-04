الطالبي العلمي يتباحث مع وزير الخارجية اليمني

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، السيد أحمد عوض بن مبارك، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل رسمية للمغرب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تطرقا ، خلال اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية اليمنية المعتمد بالرباط السيد عز الدين سعيد الأصبحي، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد أن عرض السيد الطالبي، يضيف البلاغ، المكتسبات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخصوصيات البرلمان المغربي والنظام الانتخابي، أكد السيد راشيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب المغربي مستعد لتقاسم خبراته وتجاربه مع الأشقاء باليمن، وأن المجلس عضو نشيط في عدد من الهيئات والمؤسسات والمنتديات البرلمانية ذات الطابع الإقليمي والدولي.

وبالمناسبة، وجه رئيس مجلس النواب دعوة لنظيره اليمني للقيام بزيارة للمغرب من أجل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين ، ومد الجسور بين البرلمانيين وخلق فضاءات للحوار والنقاش والتواصل الدائم.

وشكر رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، وزير الخارجية اليمني على الموقف الإيجابي والأصيل لبلاده إزاء قضية الصحراء المغربية، مذكرا أن أي حل للنزاع المفتعل حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

من جهته، أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، السيد أحمد عوض بن مبارك، أن زيارته للمغرب تروم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، تهم مختلف المجالات بهدف تطوير التعاون الثنائي بين اليمن والمغرب، منوها في هذا الإطار بالمواقف السياسية للمغرب في دعم اليمن.

كما أطلع وزير الخارجية اليمني رئيس مجلس النواب على آخر مستجدات وتطورات الملف اليمني، كما تمت مناقشة العديد من التطورات الإقليمية والدولية مع التوقف عند أهمية دور البرلمانات والبرلمانيين في توضيح الرؤى والمواقف وتعزيز الحوار.

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