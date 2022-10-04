ابتدائية سلا تدين مغني الراب “الكناوي” بسنة حبسا نافذا
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، الاثنين، بإدانة مغني الراب محمد منير المعروف بـ”السيمو الكناوي” بسنة حبسا نافذا و5000 ردهم غرامة،
ونقلا عن صفحته الرسمية على “فيسبوك”. فقد أدانت ابتدائية سلا الكناوي بتهم السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه عن طريق التهديد وارتكاب العنف في حقه ترتب عنه جرح، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال أشخاص وصورتهم دون موافقتهم.
وجدير بالذكر، أن عناصر الأمن كانت قد أوقفت، الرابور محمد منير الملقب بالكناوي الذي كان في حالة سكر متقدمة، الشهر المنصرم، بأحد مستشفيات سلا حيث قام بالاعتداء على حارس أمن خاص بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا الذي أصيب على مستوى الرأس.
وتمت عملية الإيقاف بمستشفى مولاي عبد الله بسلا حيث كانت أخته تتلقى العلاج بمستعجلات ذات المؤسسة على إثر إصابة في ساقها
16 تعليقات
الله يطلق سراحو
الله يطلق سراحو هادا هو حال ولد شعب منين كيهضر على حقو فهاد لبلاد
لا حول ولاقوة إلا بالله
الله يطلق صراحك خويا
الله يطلق صراحوا
الله يطلق صراحك خويا سيمو
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يطلق سراحو
هاد سيد مسكين حكرو عليه حينت كيفول لحق لله يطلق سراحو شحال من واحد فلحبس مضلوم
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
أحسن رابور ولد شعب
الله يطلق سراحك خويا الگناوي
ماتعرفك الدولة حتا نهار الدير المونتيف
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان
ربي معاك كتبقا من الرجال
هده هي دولة الحق والقانون حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضالم
أحسن رابور فالعالم ربي يطلق سراحك
هد لمسؤلين ميبغيوش لي يعري لهم على حقيقة ديالهم