ابتدائية سلا تدين مغني الراب “الكناوي” بسنة حبسا نافذا

2022-10-04 / 19:22
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هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، الاثنين، بإدانة مغني الراب محمد منير المعروف بـ”السيمو الكناوي” بسنة حبسا نافذا و5000 ردهم غرامة،

ونقلا عن صفحته الرسمية على “فيسبوك”. فقد أدانت ابتدائية سلا الكناوي بتهم السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه عن طريق التهديد وارتكاب العنف في حقه ترتب عنه جرح، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال أشخاص وصورتهم دون موافقتهم.

وجدير بالذكر، أن عناصر الأمن كانت قد أوقفت، الرابور محمد منير الملقب بالكناوي الذي كان في حالة سكر متقدمة، الشهر المنصرم، بأحد مستشفيات سلا حيث قام بالاعتداء على حارس أمن خاص بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا الذي أصيب على مستوى الرأس.

وتمت عملية الإيقاف بمستشفى مولاي عبد الله بسلا حيث كانت أخته تتلقى العلاج بمستعجلات ذات المؤسسة على إثر إصابة في ساقها

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‫16 تعليقات

  8. هاد سيد مسكين حكرو عليه حينت كيفول لحق لله يطلق سراحو شحال من واحد فلحبس مضلوم

  11. الله يطلق سراحك خويا الگناوي
    ماتعرفك الدولة حتا نهار الدير المونتيف

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