بنعلي : نعكف على خطط لشبكة غاز رئيسية

2022-10-04 / 19:10
0
هبة بريس

قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تعكف على التخطيط لشبكة غاز رئيسية ستحدد الدور الذي يمكن أن يلعبه الغاز والغاز الطبيعي المسال في أهداف إزالة انبعاثات الكربون في المغرب.

وأضافت بنعلي في منتدى إنرجي إنتليجنس في لندن “نسرع (جهودنا) في التخطيط لشبكة غاز رئيسية لدينا”.

وتابعت “سيكون لدينا مزيد من التفاصيل في المستقبل القريب جدا”.

واعتمد المغرب في كثير من احتياجاته من الغاز، نحو مليار متر مكعب سنويا، على خط أنابيب كان يستخدم لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، حتى أوقفته الجزائر في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مزور: المغرب يهدف إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية

مزور: المغرب يهدف إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية

2022-10-04 / 18:43
Photo of لعلج ..الشراكة الاقتصادية بين المغرب و السعودية تخلق” قيمة مضافة”

لعلج ..الشراكة الاقتصادية بين المغرب و السعودية تخلق” قيمة…

2022-10-04 / 18:16
Photo of التقييس وشهادات الحلال..توقيع اتفاقيتي شراكة بين المغرب والسعودية

التقييس وشهادات الحلال..توقيع اتفاقيتي شراكة بين المغرب والسعودية

2022-10-04 / 09:56
Photo of خبير اقتصادي: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الأسمدة

خبير اقتصادي: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الأسمدة

2022-10-03 / 21:39
Photo of المكتب الوطني المغربي للسياحة يؤكد التزامه المستمر اتجاه المغاربة

المكتب الوطني المغربي للسياحة يؤكد التزامه المستمر اتجاه المغاربة

2022-10-03 / 21:10
Photo of ليبيا تدخل على خط نقل غاز نيجيريا لأوروبا

ليبيا تدخل على خط نقل غاز نيجيريا لأوروبا

2022-10-03 / 20:18
Photo of تحويلات مغاربة الخارج تتخطى 71 مليار درهم

تحويلات مغاربة الخارج تتخطى 71 مليار درهم

2022-10-03 / 19:09
Photo of “الاتحاد العام لمقاولات” يمنح علامته لأربع مقاولات

“الاتحاد العام لمقاولات” يمنح علامته لأربع مقاولات

2022-10-03 / 18:20
Photo of صديقي: “المغرب يتوفر على مخزون قمح كاف لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية”

صديقي: “المغرب يتوفر على مخزون قمح كاف لتغطية حاجيات…

2022-10-03 / 16:40
Photo of بنك المغرب: الحاجة من السيولة البنكية تصل إلى 77,5 مليار درهم

بنك المغرب: الحاجة من السيولة البنكية تصل إلى 77,5…

2022-10-03 / 13:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق