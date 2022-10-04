بنعلي : نعكف على خطط لشبكة غاز رئيسية

هبة بريس

قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تعكف على التخطيط لشبكة غاز رئيسية ستحدد الدور الذي يمكن أن يلعبه الغاز والغاز الطبيعي المسال في أهداف إزالة انبعاثات الكربون في المغرب.

وأضافت بنعلي في منتدى إنرجي إنتليجنس في لندن “نسرع (جهودنا) في التخطيط لشبكة غاز رئيسية لدينا”.

وتابعت “سيكون لدينا مزيد من التفاصيل في المستقبل القريب جدا”.

واعتمد المغرب في كثير من احتياجاته من الغاز، نحو مليار متر مكعب سنويا، على خط أنابيب كان يستخدم لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، حتى أوقفته الجزائر في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

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