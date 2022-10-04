بيانات ..الآلاف من ثلاثة بلدان مغاربية مطالبون بالمغادرة

هبة بريس

نشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” بيانات حديثة، الإثنين، عن أبرز الجنسيات، التي تتصدر لوائح الترحيل الأوروبية، مشيرة إلى حصول ارتفاع بأعداد حالات الترحيل إلى دولة ثالثة وداخل الاتحاد الأوروبي.

ووفق “يوروستات”، فإن ما يزيد عن 96 ألف شخص تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام الجاري. وتُعد فرنسا البلد الأوربي الأكثر إصدارا لعدد طلبات الرحيل.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية، والتي تناولتها _ اصوات مغةربية _ فإن أكبر عدد أوامر مغادرة الاتحاد الأوروبي صدرت بحق مواطني خمس دول، بينها ثلاثة بلدان مغاربية.

وحل الجزائريون في المرتبة الأولى بلوائح الترحيل الأوروبية متبوعين بالمغاربة.

وجاءت التونسيون في المرتبة الخامسة مباشرة بعد مواطني ألبانيا وباكستان.

وفيما بتعلق بأعداد طلبات الرحيل، فقد أكدت البيانات أن الحصة الأكبر هي أيضا من نصيب المغاربيين..

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