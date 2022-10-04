الناظور .. هزة أرضية بقوة 4,8 تضرب عدد من مناطق الإقليم

هبة بريس : وجدة

شهدت العديد من المناطق بإقليم الناظور هزة أرضية قوية حوالي الساعة الرابعة وأربعين دقيقة بعد زوال اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري، حيث شعر بها المواطنون بالناظور و أزغنغان والدريوش ومليليلة المحتلة بإرتدادات متفاوتة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية التي تم تسجيلها بإقليم الناظور حوالي 4.8 درجات على سلم ريشتر، حيث تم تسجيل الهزة في بؤرة بحرية بالضبط بسواحل الدريوش وتحديدا جماعة أولاد أمغار.

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