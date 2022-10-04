هولندا تحدد سقفا لسعر الغاز والكهرباء للمستهلكين

2022-10-04 / 16:58
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هبة بريس - وكالات

أفاد مجلس الوزراء الهولندي، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الهولندية حددت سقفا نهائيا لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة في أوروبا.

وقالت الحكومة الهولندية: “الحد الأقصى لسعر الغاز سيكون 1.45 يورو للمتر المكعب، وبالنسبة للكهرباء سينخفض ​​الحد الأقصى إلى 0.40 يورو للكيلوواط / ساعة”.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك السنوي يجب ألا يزيد عن 1.2 ألف متر مكعب من الغاز و2.9 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء.

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