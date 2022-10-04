رئيس جماعة مكناس يستقبل وفدا عن جماعة وجدة

ع محياوي - هبة بريس

استقبل زوال يوم أمس الإثنين 03 أكتوبر 2022 بجماعة مكناس وفد من الجماعة الترابية لمدينة وجدة، يرأسه السيد رئيس الجماعة محمد عزاوي ويضم عددا من أعضاء المجلس الجماعي والأطر التقنية والإدارية بالجماعة. وقد كانت الفرصة سانحة خلال هذه الزيارة للتعرف عن قرب عن التجربة التدبيرية لمختلف مرافق جماعة مكناس التي يترأسها السيد جواد بحاجي.

بعد ذلك، توجه الوفد مرفوقا ببعض أطر جماعة مكناس إلى المطرح الجماعي ومركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة بالمدينة الذي تدبره الجماعة بشراكة مع شركة SUEZ للبيئة والذي يستقبل سنويا أزيد من 185 ألف طن من النفايات وتستفيد منه 12 جماعة ترابية. وقد أبدى الوفد الزائر إعجابه الكبير بالتجربة الفريدة لهذا المرفق والتي تستجيب لأهداف التنمية المستدامة للسلطات المغربية وتعطي مكانة خاصة للإدماج الاجتماعي لأزيد من 180 من الفارزين غير المهيكلين بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة توجه السيد رئيس وفد جماعة وجدة السيد محمد عزاوي رئيس المجلس بالشكر الخالص للسيد جواد بحاجي على الاستقبال المميز الذي خصصته الجماعة للوفد المرافق له مبدئيا رغبته في تعزيز سبل التشاور والشراكة وتبادل التجارب والخبرات بما يخدم المصالح العامة للجماعتين.

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