رئيس جماعة مكناس يستقبل وفدا عن جماعة وجدة

2022-10-04 / 15:00
0
ع محياوي - هبة بريس

استقبل زوال يوم أمس الإثنين 03 أكتوبر 2022 بجماعة مكناس وفد من الجماعة الترابية لمدينة وجدة، يرأسه السيد رئيس الجماعة محمد عزاوي ويضم عددا من أعضاء المجلس الجماعي والأطر التقنية والإدارية بالجماعة. وقد كانت الفرصة سانحة خلال هذه الزيارة للتعرف عن قرب عن التجربة التدبيرية لمختلف مرافق جماعة مكناس التي يترأسها السيد جواد بحاجي.

بعد ذلك، توجه الوفد مرفوقا ببعض أطر جماعة مكناس إلى المطرح الجماعي ومركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة بالمدينة الذي تدبره الجماعة بشراكة مع شركة SUEZ للبيئة والذي يستقبل سنويا أزيد من 185 ألف طن من النفايات وتستفيد منه 12 جماعة ترابية. وقد أبدى الوفد الزائر إعجابه الكبير بالتجربة الفريدة لهذا المرفق والتي تستجيب لأهداف التنمية المستدامة للسلطات المغربية وتعطي مكانة خاصة للإدماج الاجتماعي لأزيد من 180 من الفارزين غير المهيكلين بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة توجه السيد رئيس وفد جماعة وجدة السيد محمد عزاوي رئيس المجلس بالشكر الخالص للسيد جواد بحاجي على الاستقبال المميز الذي خصصته الجماعة للوفد المرافق له مبدئيا رغبته في تعزيز سبل التشاور والشراكة وتبادل التجارب والخبرات بما يخدم المصالح العامة للجماعتين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : انتقادات لرئيس جامعة إبن زهر بشأن تبريره لإلغاء” مباريات توظيف”

أكادير : انتقادات لرئيس جامعة إبن زهر بشأن تبريره…

2022-10-04 / 18:30
Photo of الناظور .. هزة أرضية بقوة 4,8 تضرب عدد من مناطق الإقليم

الناظور .. هزة أرضية بقوة 4,8 تضرب عدد من…

2022-10-04 / 17:45
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 30 اصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 30 اصابة جديدة

2022-10-04 / 16:18
Photo of بعد فاجعة القصر الكبير.. من يحمي مستهلكي الخمور؟

بعد فاجعة القصر الكبير.. من يحمي مستهلكي الخمور؟

2022-10-04 / 15:36
Photo of التعليم: برامج التربية غير النظامية تستهدف 80 ألف من اليافعين غير الممدرسين 

التعليم: برامج التربية غير النظامية تستهدف 80 ألف من…

2022-10-04 / 14:48
Photo of البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة عين السبع ومطالب بتحرك السلطات

البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة…

2022-10-04 / 13:32
Photo of تفاصيل اجتماع أخنوش بنقابات التعليم العالي

تفاصيل اجتماع أخنوش بنقابات التعليم العالي

2022-10-04 / 12:57
Photo of بنسعيد يعقد جلسة عمل مع مسؤولين من “نتفليكس”

بنسعيد يعقد جلسة عمل مع مسؤولين من “نتفليكس”

2022-10-04 / 12:30
Photo of وهبي يشرف على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم

وهبي يشرف على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم

2022-10-04 / 11:39
Photo of الCNSS: وضع نظام لامادي لمراقبة حياة المؤمنين المستفيدين من المعاشات

الCNSS: وضع نظام لامادي لمراقبة حياة المؤمنين المستفيدين من…

2022-10-04 / 10:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق