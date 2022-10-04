مرة أخرى.. لبناني يقتحم مصرفاً بمسدس للحصول على وديعته

2022-10-04 / 13:47
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هبة بريس - وكالات

دخل المودع اللبناني علي الساحلي مصرف BLC فرع شتورة، مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار.

ووفق المعلومات، كشفت “جمعية صرخة المودعين”، الثلاثاء، أن الساحلي لبناني متقاعد من قوى الأمن الداخلي، ودخل إلى المصرف حاملاً سلاحاً، ومطالباً بوديعته فوراً.

ووفق المعلومات، كشفت “جمعية صرخة المودعين”، الثلاثاء، أن الساحلي لبناني متقاعد من قوى الأمن الداخلي، ودخل إلى المصرف حاملاً سلاحاً، ومطالباً بوديعته فوراً.

أتى اقتحام البنك بعد أن طالب المودع المصرف مراراً دون جدوى، آخرها كان قبل فترة، حيث ناشد لتحويل مبلغ 4300 دولار لابنه في أوكرانيا الدي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، إضافة إلى طرده من مسكنه.

وأشارت الجمعية أيضاً إلى أن الساحلي سبق له أن أجرى الفحوص اللازمة عارضاً بيع كليته لتأمين مبلغ من المال.

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تعليق واحد

  1. والله انه رجل في زمن قل فيه الرجال كيف للبنك انك تودع فيه اموالك ويقول لك انه ليس لك الحق في أخذها كاملة بل بالاجزاء..

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