البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة عين السبع ومطالب بتحرك السلطات

2022-10-04 / 13:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتواصل معاناة ساكنة الاقامات السكنية بشارع التين طريق الوحدة، فوق تراب الملحقة الادارية عين السبع بالدار البيضاء ، بسبب اشغال البناء في ورش انجاز اقامة سكنية مجاورة، و التي تتواصل حتى ساعات من الليل او في نهاية الاسبوع بشكل غير قانوني.

وحسب تصريحات مواطنين متضررين من الورش لميكروفون ” هبة بريس” ، فإن صاحب ورش البناء قد تحدى أصوات الساكنة مستغلا الحياد السلبي للسطلة المحلية أو الشرطة الإدارية ، بعدما تجاهلا نداءات السكان ولم يتدخلا لتطبيق القانون و اجبار العمال على التوقف عن العمل ايام نهاية الأسبوع وكذلك في أوقات الليل من أجل راحة السكان والتزاماتهم المهنية.

واضاف المتضررون في لقاءهم ب ” هبة بريس ” أن أحد الأطفال قد تعرض لحادث بسبب استيلاء صاحب الورش على الملك العمومي ، وهي وضعية أزعجت السكان منذ عدة أشهر دون تدخل من الشرطة الإدارية أو السلطة المحلية .

ويأمل السكان ان تتدخل عمدة الدار البيضاء وعمالة عين السبع لرفع هذا الضرر .

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