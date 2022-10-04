تفاصيل اجتماع أخنوش بنقابات التعليم العالي
هبة بريس
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، بالرباط، ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وكان الاجتماع مناسبة للاطلاع على تصور النقابة بخصوص إصلاح منظومة التعليم العالي، بما فيها النظام الأساسي.
هذا وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ستقوم انطلاقا من الاستماع لمقترحات النقابة، بوضع مقترحات وحلول عملية تهدف الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي.
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