تفاصيل اجتماع أخنوش بنقابات التعليم العالي

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، بالرباط، ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بحضور ‏عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و فوزي لقجع ‏الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.‏

‏ وكان الاجتماع مناسبة للاطلاع على تصور النقابة بخصوص إصلاح منظومة التعليم ‏العالي، بما فيها النظام الأساسي.‏

هذا وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ستقوم انطلاقا من الاستماع لمقترحات النقابة، بوضع ‏مقترحات وحلول عملية تهدف الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي. ‏

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