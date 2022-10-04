بنسعيد يعقد جلسة عمل مع مسؤولين من “نتفليكس”

هبة بريس

عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مساء أمس الإثنين، جلسة عمل مع مسؤولين بشركة “نتفليكس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، أن جلسة العمل بين بنسعيد وممثلي المنصة العالمية للإنتاج السمعي البصري، تمحورت حول إمكانية التوقيع على شراكة استراتيجية مع شركة نتفليكس لإنتاج محتويات مغربية وتطوير الصناعة السينمائية بالمغرب، وإعطاء السينما المغربية إشعاعا دوليا.

وأضاف البلاغ، أن الطرفين ناقشا مشاريع الشركة العالمية بالمغرب، وتسهيل مساطر الإنتاج العالمي بالمملكة لما لها من تأثير اقتصادي مهم. كما تم التطرق لغياب المحتوى المغربي على منصات نتفليكس مع التأكيد على ضرورة حضوره وهو ما ستشتغل عليه الوزارة مع المنصة العالمية.

ولفت البلاغ إلى أن المغرب يعد وجهة عالمية في المجال السينمائي عبر ما تتوفر عليه المملكة من مؤهلات، تجعلها قبلة لكبار المنتجين والممثلين العالميين.

يشار إلى أن نتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف سنة 1997. وبدأت الشركة نشاطها في مجال تزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب، قبل أن توسع نطاق عملها سنة 2013 ليشمل إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

ويتجاوز عدد مشتركي شركة نتفليكس 220 مليون مشترك عبر العالم، وفق إحصائيات خاصة بسنة 2022.

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