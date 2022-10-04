لبؤات الأطلس يواصلن التداريب استعدادا للدوري الدولي بإسبانيا

2022-10-04 / 12:18
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هبة بريس ـ رياضة 

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية عشية أمس أول حصة تدريبية بمدينة قاديس تحسبا لمشاركته في الدوري الدولي باسبانيا.

وسيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خلال هذا الدوري الدولي مباراتين​ أمام كل من منتخبي بولندا يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 وكندا يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.

وركز رينالد بيدروس ، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خلال الحصة التدريبية والتي أقيمت ​ على أرضية الملعب البلدي فيرناندو روميرو، على إزالة العياء.

وعرفت هذه الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبات اللواتي تم توجيه الدعوة اليهن باستثناء نسرين الشاد وسلمى اماني اللتين التحقتا مساء أمس بمقر إقامة النخبة الوطنية بمدينة قاديس.

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‫7 تعليقات

  5. شكرا لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على سهره لكرة القدم المغربية التي حققت عدة نجاحات ..

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