أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030

2022-10-04 / 10:56
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن أوكرانيا ستنضم لملف تنظيم كأس العالم 2030 المشترك المقدم من إسبانيا والبرتغال.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي منح موافقته على تلك الخطوة، وكذلك الحكومة المحلية في كل من البرتغال وإسبانيا،لاستضافة واحدة من مجموعات كأس العالم 2030.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ستعلن رسميا من قبل رئيسي اتحادي كرة القدم في إسبانيا والبرتغال خلال مؤتمر صحفي سيقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء القادم.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية، أن هناك ‏3 ملفات تقدمت بطلب استضافة مونديال 2030، الملف الأول يضم كلا من أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، بينما يضم الملف الثاني إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، والملف الثالث السعودية ومصر واليونان.

يذكر أن قطر تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم، المقرر إقامتها في الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى الثامن عشر من ديسمبر 2022، فيما ستستضيف كندا وأمريكا والمكسيك نسخة 2026

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