التقدم و الاشتراكية يدعو لملاءمة الاسثتمار مع الحفاظ على الموارد الطبيعية

2022-10-04 / 11:26
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قدم الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية مجموعة من المقترحات القانونية و التعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار الخاص بميثاق الاسثتمار.

و من بين المقترحات التي تقدم بها نواب حزب الكتاب بالبرلمان نجد دعوتهم لملاءمة الاسثتمار مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة.

و دعا الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية إلى ضرورة تبني موقف واضح فيما يخص المعايير الإيكولوجية للحفاظ على الموارد الطبيعية تماشيا مع دعم الاسثتمار.

كما تضمنت تعديلات ذات النواب فقرة تتعلق بدعم المقاولات التي تحترم المعايير البيئية و تساهم في الحفاط على الموارد المائية والبحرية والغابوية والمعدنية و تساهم في ضمان النجاعة الطاقية.

*الصورة من الأرشيف

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