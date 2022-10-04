عمدة بلجيكي: مبادرة الحكم الذاتي “هي الحل الواقعي لطي هذا الملف”

هبة بريس

أكد النائب البرلماني وعمدة مدينة أنفرس ببلجيكا، بارت دي ويفر، الاثنين بالرباط أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء “هي الحل الواقعي لطي هذا الملف”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع دي ويفر، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام، برئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن عمدة مدينة أنفرس أبرز خلال هذا اللقاء أن المغرب يمثل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا وركيزة للاستقرار بالمنطقة، مشيدا بالاستقرار و بمظاهر التطور والتنمية بالمملكة.

كما ثمن دي ويفر ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والموانئ، مشيرا على الخصوص، إلى ميناء طنجة-المتوسطي. وأوضح أن زيارته للمملكة تروم استكشاف فرص الاستثمار وعقد شراكات اقتصادية مربحة للجانبين.

من جهته، استعرض رئيس مجلس النواب أهم المحطات التاريخية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي لهذا الملف تحظى بدعم المجتمع الدولي “الذي يعتبرها الحل السياسي الواقعي الوحيد الكفيل بضمان استقرار المنطقة وازدهارها”.

وتطرق الطالبي العلمي إلى الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة و النظيفة، وترشيد استعمال الماء، والأمن الغذائي، والتنمية الشاملة للجهات بما فيها المناطق الجنوبية للمملكة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب في اتجاه أوروبا، وغيرها من المشاريع.

وشكل هذا اللقاء مناسبة تم التطرق فيها للنموذج المغربي السمح في تدبير الشأن الديني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وكذا للتجربة المغربية في مجال تكوين الأئمة، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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