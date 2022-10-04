الصورة تعبيرية

الCNSS: وضع نظام لامادي لمراقبة حياة المؤمنين المستفيدين من المعاشات

2022-10-04 / 10:20
1
هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن وضع نظام لامادي لمراقبة حياة مؤمنيه المقيمين بالمغرب والمستفيدين من المعاشات برسم سنة 2022، وذلك في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لخدماته.

وأفاد الصندوق في بلاغ له، أن هذا النظام يرتكز على عملية التبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة بهدف التحقق من كون المستفيدين من المعاشات لازالوا على قيد الحياة، ما سيجنبهم عناء التنقل من أجل القيام بأي إجراء إداري.

وبالنسبة للمستفيدين من المعاشات الذين تعذر على الصندوق التحقق من كونهم لازالوا على قيد الحياة، من خلال تبادل المعلومات السالف الذكر، فسيقوم الصندوق باستعمال خدمة البرقية الإلكترونية المهنية لبريد المغرب لمعاينة الحياة و ذلك عن طريق استلامهم الشخصي للرسالة الموجهة إليهم في هذا الصدد.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيعلم الأشخاص المعنيين بعملية مراقبة الحياة، المتوفر لديه رقم هاتفهم أو بريدهم الإلكتروني أو المتوفرين على حساب شخصي ببوابة MaCNSS، بنتيجة هذه العملية.

أما فيما يتعلق بالمستفيدين من المعاشات والمقيمين بالخارج، فستتم موافاتهم بالمطبوع المتعلق بمراقبة الحياة من أجل تعبئته من طرف الهيئة المختصة وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـيمع إمضاء وختم الهيئة المصادقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد فاجعة القصر الكبير.. من يحمي مستهلكي الخمور؟

بعد فاجعة القصر الكبير.. من يحمي مستهلكي الخمور؟

2022-10-04 / 15:36
Photo of رئيس جماعة مكناس يستقبل وفدا عن جماعة وجدة

رئيس جماعة مكناس يستقبل وفدا عن جماعة وجدة

2022-10-04 / 15:00
Photo of التعليم: برامج التربية غير النظامية تستهدف 80 ألف من اليافعين غير الممدرسين 

التعليم: برامج التربية غير النظامية تستهدف 80 ألف من…

2022-10-04 / 14:48
Photo of البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة عين السبع ومطالب بتحرك السلطات

البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة…

2022-10-04 / 13:32
Photo of تفاصيل اجتماع أخنوش بنقابات التعليم العالي

تفاصيل اجتماع أخنوش بنقابات التعليم العالي

2022-10-04 / 12:57
Photo of بنسعيد يعقد جلسة عمل مع مسؤولين من “نتفليكس”

بنسعيد يعقد جلسة عمل مع مسؤولين من “نتفليكس”

2022-10-04 / 12:30
Photo of وهبي يشرف على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم

وهبي يشرف على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم

2022-10-04 / 11:39
Photo of مداغ .. تنظيم الدورة 17 من الملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. تنظيم الدورة 17 من الملتقى العالمي للتصوف

2022-10-04 / 09:32
Photo of بتنسيق مع اسبانيا.. تفكيك خلية إرهابية بالناظور ومليلية

بتنسيق مع اسبانيا.. تفكيك خلية إرهابية بالناظور ومليلية

2022-10-04 / 09:17
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-04 / 09:07

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق