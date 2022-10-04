مجلس الاتحاد الروسي يصدق على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا

هبة بريس - وكالات

صدق مجلس الاتحادي الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) بالإجماع على معاهدات انضمام المناطق الجديدة، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا.

وصدق مجلس الاتحاد على المعاهدات الخاصة بقبول انضمام دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في الكيان الروسي.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين وقادة هذه المناطق وقعوا هذه المعاهدات في 30 سبتمبر الماضي في الكرملين. وفي 2 أكتوبر اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا، كما صدق نواب مجلس الدوما على هذه المعاهدات.

وأبرز بنود المعاهدات.

– حدود مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك و خيرسون وزابوروجيه، المتاخمة لأراضي البلدان الأخرى، هي حدود الدولة الروسية.

– حتى الأول من يناير2026 سيتم حل قضايا دمج المناطق الجديدة في الأنظمة الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية لروسيا، وكذلك في نظام الهيئات الحكومية.

– التشريعات الروسية وغيرها من النصوص القانونية المعيارية سارية المفعول في المناطق الجديدة من تاريخ انضمامها إلى روسيا.

– لا يتم تطبيق الإجراءات القانونية الاعتيادية لمنطقتي خيرسون وزابوروجيه إذا تعارضت مع دستور روسيا.

– سيطلق على قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رؤساء جمهوريات، وسيطلق على رؤساء منطقتي خيرسون وزابوروجيه حكاما.

– يعين رئيس روسيا، في غضون 10 أيام من تاريخ القبول في الاتحاد الروسي، رؤساء المناطق الجديدة بالإنابة.

– يُعترف بمواطني أوكرانيا والدول الأخرى والأشخاص المقيمين في مناطق جديدة كمواطنين لروسيا، باستثناء أولئك الذين يعلنون في غضون شهر عن رغبتهم في الاحتفاظ بجنسيتهم الحالية.

– تضمن روسيا لجميع الشعوب التي تعيش في المناطق الجديدة الحق في الحفاظ على لغتهم الأم وتهيئة الظروف لدراستها وتطويرها.

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