مارين لوبان: الشتاء في فرنسا سيكون صعبا والقادم أصعب

2022-10-04 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

أعلنت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أن الشتاء المقبل سيكون قاسياً في فرنسا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ومن المرجح أن يكون الشتاء القادم أكثر صعوبة.

وقالت لوبان لقناة BFMTV اليوم الثلاثاء: “لقد أثبتت العقوبات أنها تأتي بنتائج عكسية. والحقيقة هي أنه بفضل هذه العقوبات، كسبت روسيا 40 مليار يورو إضافية من صادرات النفط! هذه العقوبات ليست مجدية وأيضا تفرض عقوبات على الفرنسيين أنفسهم أيضًا. هذا الشتاء سيكون صعبا والقادم ربما أصعب”.

ووفقا لها، فإن المسؤولية عن الوضع الحالي تقع على عاتق أولئك الذين اتخذوا قرارات بشأن العقوبات ضد روسيا.

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