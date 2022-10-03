إيموزار كندر… إيقاف مشتبه فيه بتهمة الضرب والجرح

هبة بريس _ ع المحياوي

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة إيموزار كندر، في الساعات الأولى من صباح يومه الاثنين 3 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف عرضي مع الضحية فجر اليوم الاثنين، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض وإصابته بجروح بليغة تسببت في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة سكر متقدمة.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0