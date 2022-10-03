المغرب يطالب بضبط النفس في بوركينافاسو

2022-10-03 / 22:28
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هبة بريس _ الرباط

برت المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي شهدتها بوركينافاسو خلال الأيام الأخيرة؛ وفق بلاغ صادر، مساء اليوم الاثنين، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف البلاغ نفسه أن “المغرب يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتفضيل المصلحة الوطنية العليا، والعمل من أجل أمن وطمأنينة الشعب البوركينابي”.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب، الذي تجمعه علاقات قوية مع بوركينافاسو، يدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل انتقال سلمي في هذا البلد الإفريقي الشقيق

” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلية لتتبع وضعية الجالية المغربية المقيمة ببوركينافاسو، بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بواغادوغو”، يزيد المصدر عينه.

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