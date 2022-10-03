مصباح” النواب يدخل على خط “خدش الحياء العام” بمهرجان الرباط
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة النموذج الفني والثقافي للوزارة من خلال تنظيم ودعم المهرجانات.
وجاء في طلب وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، لرئيس اللجنة المذكورة، أن مجاهرة شخص قُدم لجمهور المهرجان الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والاتصال، بالرباط أيام 22 و23 و24 شتنبر 2022، على أنه “مغني راب”، بتعاطيه للمخدرات، وبأن الأجانب يزورون المغرب لاستهلاك “حشيش كتامة”، شكّل صدمة للرأي العام الوطني.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية، أن هذه الواقعة تطرح علامات استفهام حول النموذج الفني والثقافي الذي تدعمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من خلال معايير تنظيم ودعم المهرجانات الفنية والغنائية، مشيرا إلى أن ما جاء في تصريحات المغني المذكور، على هامش مشاركته في مهرجان “الرباط عاصمة للثقافة الافريقية”،
وما تلفظ به من كلام “بذيء” من فوق منصة المهرجان، “يعتبر خدشا للحياء العام، فضلا عن كونه لا علاقة له بالثقافة وبالفن، ومخالفا لتوجهات الدستور المتعلقة بالفن والثقافة، إلى جانب مناقضته لما جاء في البرنامج الحكومي في محور الثقافة
2 تعليقات
من المفروض أن للفن أهداف نبيلة سامية على عكس معتقد هذا المغني
اتقوا الله أي ثقافة هذه فاقد الشيئ لا يعطيه وأي خياء تتكلمون عليه هذا النوع من المهرجانات هو قلة حياء وسفالة تمولها وزارة الثقافة وتساهم في نشر الرذيلة بين أبناءنا في هذا البلد الاسلامي الذي أغلب أهله يحافظون على حيائهم وعلى دينهم وعلى كرامتهم فاتقوا الله واغلموا أنكم ستردون الى القوي الجبار للحساب اللهم لا تؤاخدنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا نسأل الله العافية