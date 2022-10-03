الملك يهنئ جودار بعد انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد جودار بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبعد، فبمناسبة انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري من طرف مؤتمره الوطني السادس، نعرب لك عن تهانئنا ومتمنياتنا بالتوفيق في مهامك الحزبية الجديدة”.

وأضاف جلالته ” ومما لاشك فيه، فإنه بفضل مؤهلاتك، وما هو معهود فيك من تشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، ستعمل جاهدا من أجل تقوية حضور حزبك في المشهد السياسي، وتعزيز انخراطه،

على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، في المجهود الجماعي لتحصين المكتسبات ورفع كافة التحديات، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين”.

وأشار جلالته ” وإذ نشيد بسلفك، الأمين العام السابق محمد ساجد، فإننا نطلب منك إبلاغ جميع عضوات وأعضاء حزب الاتحاد الدستوري عبارات تقديرنا السامي

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